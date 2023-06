Lörrach ARaymond verbindet Tradition mit Innovation

Die Traditionsfirma

Das in fünfter Generation familiengeführte Netzwerk von ARaymond produziert für die globale Automobilindustrie, Zulieferer und andere Branchen jährlich Milliarden von Produkten und ist mit 29 Standorten in 25 Ländern vertreten, informiert die Broschüre zur Ausstellung. 1865 in Grenoble gegründet, ist ARaymond seit 1898 in Lörrach ansässig und damit Teil der regionalen Wirtschaftsgeschichte.

Die Ausstellung

„Jeder kennt sie – kaum einer weiß, was sie genau macht“, sagte Museumsleiter Jan Merk mit Blick auf die Traditionsfirma beim Pressegespräch. Das wird sich zumindest für die Ausstellungsbesucher ändern. In einer „tollen Kooperation“, so Merk, haben der Historiker Hubert Bernnat, die ARaymond-Urgesteine Günter Rapp und Klaus Keller sowie Gestalterin Aurea Hardt eine informative Ausstellung auf die Beine gestellt, die auf kleinem Raum eine große Geschichte erzählt.