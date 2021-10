Lörrach Arbeit läuft langsam wieder an

Beim Kooperationsprojekt mit dem Familienzentrum Lörrach sei kürzlich das „Café Miteinander“ an jedem ersten Freitag im Monat wieder gestartet. Ein neuer Kurs zur Handy- und Smartphone-Schulung „Jung hilft Alt“ startet wieder am Donnerstag, 21. Oktober, um 17 Uhr.

Am Samstag, 23. Oktober, findet ein „Sponsorenlauf für Jung und Alt“ von 10 bis 16 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum im Rosenfelspark statt. Das gesammelte Geld soll für die Anschaffung einer Elektrofahrrad-Rikscha verwendet werden (wir berichteten). Um Anmeldung wird bis Mittwoch, 20. Oktober, unter Tel. 07621/42 50 400 oder E-Mail an info@familienzentrum- loe.de gebeten.

Die Situation in den Pflegeheimen sei zur Hochzeit der Pandemie sehr belastend gewesen, berichtete Hammler. Infektionsschutz, Ausbrüche und Impfaktionen hätten viel Organisation benötigt. Dies sei Gott sei Dank vorbei. Eine Bitte wurde aus dem Beirat an den Oberbürgermeister herangetragen: Die mobilen Pflegedienste und „Essen auf Rädern“ bräuchten unbürokratische Sondergenehmigungen für die Fußgängerzone.

Quartiersentwicklung

Die Pandemie hat viele Aktivitäten zum Erliegen gebracht. Jetzt müsse man sehen, dass der Bürgertisch in Stetten wieder aktiviert werde. In Tumringen gibt es am 26. Oktober um 15 Uhr einen Neustart im Gemeinschaftsraum der Wohnbau Lörrach.

In Brombach und Hauingen hatte es eine Befragung zum Leben der älteren Generation gegeben. Die Auswertung läuft derzeit noch. Bisher habe sich eine große Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement in der Nachbarschaft gezeigt. Geplant ist eine Präsentation der Ergebnisse, zu der alle interessierten Bürger eingeladen werden sollen, so Hammler.

Am 22. November veranstaltet der Seniorenbeirat außerdem einen Workshop über Leben und Wohnen im Alter. Dieses Thema steht auch im Mittelpunkt der Themenwoche 2022. Für das Frühjahr wird die Neuwahl des Seniorenbeirats vorbereitet. Interessenten können sich schon jetzt melden. Kontakt: Seniorenbeauftragte Ute Hammler, Tel. 07621/415 327, E-Mail u.hammler@loerrach.de