Lörrach Artistik statt Algebra

Von Regine Ounas-Kräusel

Seit Montag weht Zirkusluft durch die Haagener Schlossbergschule. Während einer Projektwoche üben alle Kinder von Klasse eins bis vier ein Zirkusprogramm ein – mit Akrobatik und Zauberern, mit wilden Tieren und Clowns. Am morgigen Freitag treten die jungen Artisten dann gleich zwei Mal in der Schlossberghalle auf.

Lörrach-Haagen. Während der Zirkuswoche findet vormittags kein normaler Unterricht statt, auch Hausaufgaben gibt es nicht. Stattdessen singen alle Kinder morgens in der Schlossberghalle ihr Begrüßungslied: „Hereinspaziert, hereinspaziert! Im Zirkus ist es schön!“ Am dritten Tag, dem Mittwoch, schlüpften die Zirkuspädagogen Christoph Eichler und Dirk Maibauer vom Projekt „Mixtua Unica“ in die Rollen von Zirkusdirektor und Clown. So zeigten sie den Kindern wichtige Tricks für ihren Auftritt am Freitag.

Sie rieten den Kindern, die Zuschauer selbstbewusst anzulächeln: „Die freuen sich ja, dass ihr da seid!“ Die beiden Männer standen selbst jahrelang als Artisten in der Manege. Nun vermitteln sie ihre Freude am Zirkus in Schulprojekten. Dazu bringen sie alle Requisiten und Kostüme mit. Unter ihrer Leitung üben dann die Lehrer – in Haagen auch etliche Eltern – mit den Kindern die Zirkusnummern ein.

Die Kinder sind begeistert bei der Sache. Emmalin und Bastian trainieren in der Gruppe „Grazie und Gleichgewicht“. Sie nehmen Anlauf, springen auf zwei große Fässer und rollen aufeinander zu. „Du musst kleine Schritte machen, dann rollt das Fass nicht so schnell“, erklärt Emmalin. „Wenn es zu schnell ist, musst du mitrennen – oder einfach abspringen“, weiß Bastian.

In der Gruppe nebenan schweben mehrere Mädchen und ein Junge an roten Tüchern, die von der Decke hängen. Angst, herunter zu fallen, haben sie nicht, erzählen die jungen Artistinnen. Dann führen sie vor, wie man mit den Beinen Halt findet in dem Tuch.

Andere Kinder üben am Trapez, auf Inlineskates und Waveboards oder als Fakire. Sie verwandeln sich in wilde Tiere und hantieren als „Meisterhafte Magier“ mit Tüchern, Schwertern und einer Zauberkiste.

„Es ist toll, wie die Schüler hier aufblühen“, sagt Lehrerin Nele Rieger. Auch Kinder, die sich beim Schreiben oder Rechnen schwer tun, könnten beim Zirkusprojekt einmal mit ganz anderen Fähigkeiten glänzen. Schulrektorin Silvia Burger freut sich, dass auch Förderverein, Elternbeirat und viele Eltern das Zirkusprojekt tatkräftig unterstützen. n Zirkusaufführungen: Freitag, 20. Oktober, 15.30 und 18 Uhr, Schlossberghalle Haagen. Eintritt 2,50 Euro. Karten bei der Schule und an der Abendkasse