Die Einweisung von geflüchteten Personen in die neue Anschlussunterbringung wird sukzessive erfolgen, geplant ist vorwiegend die Unterbringung von Frauen und Familien, heißt es in einer Mitteilung von Montag. Das städtische Welcome-Center werde die Sozialbetreuung im Integrationsmanagement übernehmen.

Mit im Anwohner-Beirat

Mit der Eröffnung der Anschlussunterbringung an der Hornbergstraße wurde dort 2018 der Anwohner-Beirat als Schnittstelle zwischen Anwohnerschaft und Verwaltung gegründet. Diese Zusammenarbeit hat sich laut Stadtverwaltung in den vergangenen fünf Jahren bewährt, sodass die Anwohnerschaft der neuen Unterbringung in die bestehenden Strukturen und gewonnenen Erfahrungen des Anwohnenden-Beirats eingebunden werden soll.