Lörrach Attacke mit fürchterlich stinkender Buttersäure

Der Einsatz konnte deshalb nur mit Chemikalienschutzanzügen und unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden. Buttersäure ist als ätzend eingestuft. In konzentrierter Form werden beim Einatmen von Buttersäure die Atemwege, die Schleimhäutet und die Augen extrem gereizt. Das Einatmen kann zu Erbrechen und sogar zur Ohnmacht führen.

Die Inhaber des Tattoostudios, das in Kürze eröffnen sollte, äußerte sich in den sozialen Medien noch am Samstag schockiert Sie schreiben: „Liebe Kunden, liebe Nachbarn, liebe Freunde und Familie, wir sind am Boden zerstört. Irgendjemand hat in der letzten Nacht einen Stein in unser Schaufenster geschmissen und eine stark stinkende Flüssigkeit im Studio verteilt . . . Wer tut sowas? Wer spielt mit der Gesundheit anderer Menschen? Wer spielt mit der Existenz anderer Menschen? Wir haben keine Worte mehr . . .“

Gleichzeitig kündigen die Inhaber an, dass sie die Neueröffnung ihres Tattoo-Studios nach der Buttersäure-Attacke notgedrungen verschieben müssen.

Die Feuerwehr Lörrach inklusive Gefahrgutzug des Landkreises und der Dekontaminationsgruppe der Abteilung Hauingen, war mit neun Fahrzeugen und 48 Kräften im Einsatz. Die Einsatzleitung hatte der Stellvertretende Stadtbrandmeister Stephan Schepperle.

Vor Ort vertreten waren der stellvertretende Kreisbrandmeister Dietmar Fink, der Facbberater Chemie Klaus Dörner, der Fachbereichsleiter Straßen/Verkehr/Sicherheit der Stadt Lörrach, Klaus Dullisch, sowie Vertreter des Landratsamtsamtes und des Energiedienstes Badenova. Die Polizei wurde durch den Rettungsdienst und das DRK unterstützt.

Nach Abschluss des Einsatzes konnten die Bewohner der evakuierten Häuser gegen 15 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Noch liegen offenbar keine Erkenntnisse über die Verursacher der Buttersäure-Attacke vor.