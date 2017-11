Lörrach Attraktive Räume schaffen

Lörrach. Die Fraktion der Grünen hat sich bezüglich des Masterplans Innenstadt und dessen Präsentation im Hauptausschuss an Oberbürgermeister Jörg Lutz gewandt. Wir veröffentlichen den Brief in Auszügen:

„Die Innenstadt muss attraktiver werden. Diese Ansicht der Stadtplanung teilen wir. Dabei haben wir den Fokus nicht auf die Einkaufstouristen gerichtet, sondern insbesondere auf die 3500 Menschen, die zwischen Busbahnhof und Meeraner Platz leben. Die Familien- und Generationenfreundlichkeit der Innenstadt liegt uns am Herzen. Wichtig ist für uns weiterhin, dass in der Stadt attraktive und nichtkommerzielle Aufenthaltsflächen geschaffen werden. Lange Zeit standen Plätze bei den Planungen ganz unten auf der Tagesordnung. Hier müssen wir aufholen.

Der öffentliche städtische Raum darf nicht gering geschätzt werden. Menschen treffen sich dort, tauschen Gedanken aus und Gespräche finden statt. Die Plätze sind daher mit bequemen Sitzplätzen und guten Stehplätzen auszustatten.

Aufenthaltsqualität wird maßgeblich davon beeinflusst, ob es ruhige Elemente gibt, die dazu einladen, sich niederzulassen. Die Bepflanzung insbesondere mit Bäumen spielt eine große Rolle.

Drei Plätze und Straßenräume liegen uns besonders am Herzen: Der Platz bei der Stadtkirche ist total verwaist. Obwohl eingebettet in ein interessantes historisches und architektonisches Ensemble, wird er leider in keinster Weise öffentlich genutzt.

Die Untere Wallbrunnstraße ist historisch und architektonisch äußerst interessant. Sie kann aber nicht so wahrgenommen werden. Die derzeitige Regelung verursacht jede Menge Verkehr.

Durch einen hochwertigen Ausbau der Basler Straße zwischen Aicheleknoten und Fußgängerzone kann die Aufenthaltsqualität deutlich erhöht werden. Das Kulturzentrum um die Stadtkirche mit Museum und Stadtbibliothek kommt besser zur Geltung und kann den öffentlichen Raum verstärkt nutzen.

Wir wollen trotz knapper Ressourcen die Familien- und Generationsfreundlichkeit der Innenstadt weiter entwickeln.“