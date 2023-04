Lörrach Auch an Berufstätige wird bei Öffnungszeiten gedacht

Neue Zeiten erarbeitet

In Workshops haben nun die Angestellten der Ortsverwaltungen und des Bürgerbüros Insel, Ortsvorsteher und Personalrat nun neue Öffnungszeiten erarbeitet. Ab Juli können die Bürger am Montag in Haagen und am Mittwoch in Brombach schon ab 7 Uhr Erledigungen machen. Ab Juli können sie außerdem nicht nur an einem, sondern an zwei Nachmittagen bis 17.30 Uhr auf die Ortsverwaltungen kommen: Haagen und Brombach haben wie gewohnt am Donnerstag bis 17.30 Uhr geöffnet, Hauingen neu am Montag.