Lörrach Auch Heilige sind nicht perfekt

Er aß und trank nicht, lebte in einer Höhle und brachte sich auf diese Art und Weise fast selbst ums Leben. Doch wie viel hat dieser Mensch durch seine Bekehrung und den radikalen Wandel seines Lebensstils für den christlichen Glauben bewirkt: Sein Einsatz für Leprakranke, Aussätzige und unheilbar Kranke, seine Gebete und Predigten, mit denen er auch auf Missionsreisen seine Überzeugung von der Barmherzigkeit Gottes an andere weitergab und nicht zuletzt sein Einsatz für ein Leben im Einklang mit der göttlichen Schöpfung haben die Erinnerung an diesen besonderen Menschen, nach dem sich auch der amtierende Papst – das Oberhaupt der Katholischen Kirche – benannt hat, bis zum heutigen Tag lebendig gehalten. Der Heilige Klaus von Flühe, dessen Wirkungsstätte in der Schweiz Becker mit Senioren bereist hat, die Wohltäterin in Indien Mutter Teresa und der ehemalige Papst Johannes Paul II. waren weitere Beispiele für Heilige, die trotz ihres fruchtbaren Wirkens alles andere als perfekte Menschen gewesen seien, schloss der Pfarrer.

Am Vorabend fand im Sankt-Elisabethen-Krankenhaus eine Heilige Messe mit anschließender Gebetswache der Männer statt.

In der evangelischen Kirche wird Allerheiligen nicht gefeiert: Dort wurde am Vorabend des ersten November der Reformationstag gefeiert, in Lörrach mit einem zentralen Reformationsgottesdienst mit Dekanin Bärbel Schäfer.