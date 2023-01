Lörrach Auf anderen Mann eingetreten

Lörrach-Stetten. Ein 40-jähriger Mann lief am Sonntag gegen 1.35 Uhr mit seiner Frau an der Bushaltestelle beim Bahnhof in Stetten vorbei, als er wohl plötzlich und ohne Ankündigung von einem 25-Jährigen gegen die Brust getreten wurde. Der 40-Jährige habe den 25-Jährigen ignoriert, soll dann aber von diesem von hinten angegriffen und zu Boden gebracht worden sein. Am Boden liegend soll der 25-Jährige weiter auf den 40-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben.