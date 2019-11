Lörrach „Auf das Wort folgt die Tat“

Der Oberbürgermeister wusste auch Beispiele der Hoffnung zu nennen. So erinnerte er an die Mahnwache vor der Lörracher Synagoge am Tag nach dem Anschlag in Halle sowie an die Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht am 9. November, an der sich mehr als 300 Menschen beteiligten.

Ceren, Mary, Arlind, Alisa, Jennifer und Lena, Schüler der Hellbergschule, erinnerten mit Sandbildern und dem Rezitieren von Texten teilweise namentlich nicht bekannter Autoren zum Thema Krieg an die Notwendigkeit des Friedens. Da erschien ein Smiley im Sand, gefolgt von dem Wort „Krieg“, das durchgestrichen wurde. Dazu wurde das Wort „Frieden“ in verschiedenen Sprachen genannt, von Deutsch über Türkisch bis zu Russisch.

Musikalisch umrahmten Hanspeter Troendle an der Orgel, dem Lutz dafür dankte, dass er seit 50 Jahren den Volkstrauertag in Lörrach begleitet, und David Glenn an der Klarinette die Gedenkfeier. Zur abschließenden Kranzniederlegung am Ehrenmal spielte Oskar Szutenberg, Trompetenlehrer der Städtischen Musikschule, auf.