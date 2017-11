Lörrach Auf dem Rhein nach Amsterdam – Flusskreuzfahrt zu gewinnen

Die Kreuzfahrt-Experten des Reisebüros Seilnacht mit den FIRST Reisebüros in Lörrach, Rheinfelden und Weil am Rhein sind bei der Weihnachtshilfsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann als Sponsoren mit an Bord. Gemeinsam mit dem Partnerunternehmen A-ROSA stiftet das Reisebüro eine Flusskreuzfahrt auf dem Rhein für zwei Personen – inklusive An- und Abreise – im Wert von rund 4000 Euro für die Riesentombola der Hilfsaktion. Höhepunkt der Reise vom 2. bis 9. Mai 2018 ist ein Besuch der niederländischen Metropolen Amsterdam und Rotterdam. Die Reise führt von Köln auf dem Rhein durch Geldern, Flandern und Holland. Im Gewinn enthalten sind sieben Nächte in einer Aussenkabine mit französischem Balkon sowie der Transfer nach und von Köln mit der Bahn in der 1. Klasse. Foto: zVg / A-ROS

