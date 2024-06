Lörrach: Auf dem Salzert soll für die Jugend und für Ältere mehr getan werden

Eine erhöhte Präsenz würde laut Oswald zudem ermöglichen, unmittelbar auf Fehlverhalten und Grenzüberschreitungen im öffentlichen Raum oder im Treff zu reagieren. Damit der SAK auch Planungssicherheit hat, ist eine Leistungsvereinbarung ab 2025 für mindestens zwei Jahre vorgesehen, über die der Rat noch entscheiden muss.

Kürzung zurücknehmen

Konkret geht es um die Aufstockung eines Zuschusses in Höhe von 36 000 Euro pro Jahr, womit der SAK unter Einsatz von weiteren Drittmitteln das Deputat für offene Kinder- und Jugendarbeit auf dem Salzert um 75 Prozent erhöhen könnte, so die Verwaltung. Damit gäbe es während der drei Öffnungstage des offenen Treffs eine Doppelbesetzung. Oswald: „Die aktuellen Besucherzahlen überschreiten weit die Mindestanforderung an den Betreuungsschlüssel, wodurch die Arbeitsbedingungen für das Personal nicht mehr vertretbar sind und die Angebotsqualität leidet.“