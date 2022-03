Lörrach Musikverein Hauingen plant zweitägiges "Summerfescht"

Bereicherung fürs Dorf

Aktivmitglieder hat der MVH zurzeit 39, von denen 24 im Orchester musizieren. „Damit liegen wir im Mittelfeld der üblichen Vereinsgrößen, und es wird noch ein paar Jahre dauern, bis die mittlerweile sehr gute Jugendarbeit Früchte trägt“, betonte der Vorsitzende. Das Durchschnittsalter des Orchesters sei „sehr hoch“.

Ortsvorsteher und MVH-Präsident Günter Schlecht dankte den Musikern für die Bereicherung des kulturellen Lebens im Dorf. Er leitete die Wiederwahl des Vorsitzenden Holger Gerz, des Kassierers Klaus Rempfer sowie der Beisitzer Waldemar Kubas und Jochen Stiegeler in die Wege.

Geplante MVH-Aktivitäten 2022: „Mai-Wecken“ am 1. Mai, Mai-Konzert (teilweise mit Wunschkonzert) am 22. Mai, Suppenfest zum 90-jährigen Bestehen des Siedlerbundes Lörrach am 10. Juli, Pfarrfest der evangelischen Kirchengemeinde Hauingen am 24. Juli, „Summerfescht“ am 30. und 31. Juli, Vorspielnachmittag der Jungmusiker am 5. November, Gestaltung des Volkstrauertags am 13. November.