Lörrach Auf historischem Boden

Ausgerechnet ein Brand, der die Burg Rötteln im Zuge des französisch-niederländischen Krieges im 17. Jahrhundert zerstörte, verhalf Lörrach zum Aufstieg. Die Verwaltung der Herren von Rötteln-Sausenburg wurde von der Burg in das Dorf verlegt, das damals gerade mal sechs Straßen und 350 Einwohner hatte. Sie lebten von Ackerbau, Viehzucht und Weinbau. Im Jahr 1682 erhielt Lörrach Stadtrecht. 1756 erneuerte der Markgraf das Stadtrecht auf Anregung des Landvogtes von Wallbrunn. Im 19. und 20. Jahrhundert wurden die Dörfer Stetten, Tumringen und Tüllingen, Haagen, Brombach und Hauingen eingemeindet.

Bei der Tour durch die Innenstadt erfuhren die Besucher auch Wissenwertes über Gasthäuser. Der „Hirschen“, der sich am heutigen Standort von Karstadt befand, wurde viele Jahre von Markus Pflüger geführt. Der Wirt war Wegbereiter der 1848er Revolution, Abgeordneter im Badischen Landtag und im Reichstag. Ute Schönbett führte zum Steinbrunnen aus hellem Jurakalk am Alten Markt und erinnerte auf dem Burghofareal hinter der Stadtkirche an die erste schriftliche Erwähnung Lörrachs im Jahr 1102.

Die Gästeführerin erinnerte auch an 350 Jahre jüdisches Leben in Lörrach. Im Jahr 1670 kaufte Nathan Ullmann Land am Schädelberg, um seinen Sohn nach jüdischem Ritus zu begraben. Der erste jüdische Friedhof entstand. Heute gibt es einen solchen unweit des Hauptfriedhofs. Schönbett berichtete auch über die erste Lörracher Synagoge, 1808 am heutigen Marktplatz erbaut, das Kaufhaus Knopf im Gebäude der heutigen Stadtbibliothek und über die neue Synagoge an der Rainstraße.

An der Erinnerungstafel in der Teichstraße ging sie auch auf die Verbrechen der Nationalsozialisten an den Lörracher Bürgern jüdischen Glaubens ein: auf die Zerstörung der Synagoge in der Reichspogromnacht 1938, an die Deportation der jüdischen Bürger 1940 nach Gurs. Der jüdische Kaufmann Sally Knop sei enteignet worden und sein Geschäft sei als Kaufhaus für alle weiter geführt worden.

Bei einem weiteren Thema der Führung rief ein Gast spontan: „Ich war bei KBC Graveur“, als Ute Schönbett ein hölzernes Stoffdruckmodel herumreichte. Nachdenklich erinnerten sie und der Teilnehmer der Führung daran, dass die Textilindustrie Lörrach mehr als 150 Jahre lang prägte. Einst habe die Firma KBC 1800 Mitarbeiter gehabt und jetzt seien es noch knapp 80.

Auch als Ute Schönbett darauf hinwies, dass es die Fußgängerzone erst seit 1991 gibt, erinnerten sich Teilnehmer lebhaft an den starken Autoverkehr im Zentrum – und auch an die 1967 stillgelegte Tram.