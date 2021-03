Lörrach Aufenthaltsqualität für Passanten und Pkw

„Wir alle spüren, dass der Umstieg vom Verbrennungsmotor auf das Elektroauto nicht die Lösung der Verkehrs- und Klimaprobleme ist. Wir brauchen die Verkehrswende“, betonte Oberbürgermeister Jörg Lutz beim Mediengespräch am Dienstag. Radverkehr (siehe Artikel zur geplanten Fahrradstraße) und ÖPNV (Stichwort „Ein-Euro-Ticket“) sollen gefördert werden, aber: „Wir wissen auch, dass gerade in Lörrach an der Schnittstelle zum ländlicher geprägten Raum noch viele Menschen auf ihr Auto angewiesen sind.“

Lutz bezeichnete es als „großen Spagat“, die Mobilität der Zukunft zu planen und gleichzeitig heutige Bedürfnisse zu berücksichtigen. Die Kommune bearbeitet darum aktuell verschiedene Projekte und Maßnahmen.

Bahnhofsplatz

Nach dem Motto „Wir machen Platz“ wird der Bahnhofsplatz, der laut Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic bislang eher „ein Durchgangsplatz“ war, im Zuge der Errichtung des Wohn- und Geschäftshaus „LÖ“ umgebaut. „Wir räumen auf, entrümpeln und machen ihn barrierefrei“, erklärte die Bürgermeisterin. Dafür wurden unter anderem Sitzmöglichkeiten mit Holzbänken angebracht, die bereits gut angenommen werden.

Mobilitätseingeschränkte Menschen wird der Zugang zum Platz und zum Bahnhof erleichtert: Hierzu wird eine drei Meter breite und 15 Meter lange Rampe mit rutschfestem Belag und Handlauf geschaffen. Darüber hinaus erfolgt im April der Niveauausgleich zwischen Rathaus- und Bahnhofsplatz, um eine barrierefreie Verbindung zu ermöglichen.

In die „neue Aufenthaltsqualität“, so Neuhöfer-Avdic, investiert die Stadt 34 000 Euro, außerdem fließen Landesmittel aus dem Förderprogramm für das Sanierungsgebiet „Nördliche Innenstadt“, und auch Investor Bernard Dov Widerker als Bauherr des „LÖ“ beteiligt sich.

Turm- und Palmstraße

Die Verbindung des umgestalteten Bahnhofsplatzes und der Innenstadt wird mit der Verlängerung der Fußgängerzone „Turmstraße“ geschaffen. Die Straßenoberfläche der nördlichen Turmstraße wird neu gestaltet und die Bushaltestelle an den Hebelpark verlegt.

Um den öffentlichen Raum als Einheit abzurunden, sieht die Planung vor, die Fußgängerzone in die Palmstraße zu erweitern. Auf etwa 50 Metern in die Straße hinein sollen unterschiedliche Elemente wie Terrassenflächen und Ruhebänke zum Verweilen einladen. Zwischen Senigalliaplatz und „LÖ“ entsteht ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich, der die Zufahrt bis zum „LÖ“ ermöglicht und Kurzzeitparkplätze aufweist. Die in der Palmstraße teilweise wegfallenden Parkplätze werden durch den neuen Tiefgaragenverbund ersetzt.

Die Investitionen belaufen sich nach aktueller Grobkostenschätzung auf 2,75 Millionen Euro. Dafür sind Fördermittel des Landes in Höhe von 860 000 Euro zu erwarten, auch der Bauherr des „LÖ“ wird sich im Rahmen des städtebaulichen Vertrags an der Neugestaltung beteiligen.

Tiefgaragenverbund

Der städtebauliche Vertrag sieht zudem den Zusammenschluss der Rathaus- und Bahnhofstiefgarage sowie der neuen Tiefgarage des „Lö“ zu einem gemeinsamen Verbund vor. Die Eröffnung ist laut Lutz für Mitte April geplant. Mit insgesamt circa 690 Parkplätzen, Einrichtungen für die E-Mobilität sowie freundlich gestalteten Zugängen entstehe attraktiver Parkraum an zentraler Stelle, so die Stadt. Die Ein-und Ausfahrten erfolgen über die Bahnhofs- und Luisenstraße. Damit der Verkehr in der Luisenstraße reibungslos fließen kann, soll diese an der Einmündung zur Bahnhofstraße mit einer zusätzlichen Linksabbiegespur ertüchtigt werden.

Für den neuen Verbund wurde die Rathaustiefgarage, die seit 1. März wieder geöffnet ist, saniert. Auf zwei Etagen stehen nun 172 moderne Parkplätze zur Verfügung. Zudem werden neben den zwölf E-Ladesäulen weitere 16 öffentliche E-Ladepunkte vorbereitet.

Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf rund sechs Millionen Euro. Dies zeige, dass die Stadt weiterhin auch in den Autoverkehr investiere, betonte OB Lutz. „Für diese Summe könnten wir im Radbereich gigantische Dinge tun.“ Gleichwohl sei klar: „Parken wird nicht billig. Die Millionen müssen auch wieder erwirtschaftet werden.“