Ein Auffahrunfall auf der B 317, in Höhe der Abzweigung nach Haagen, verursachte am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr starke Beeinträchtigungen des Berufsverkehrs. Ein 43-Jähriger befuhr die Bundesstraße von Steinen kommend in Richtung Lörrach und musste wegen einer roten Ampel abbremsen. Die beiden hinter ihm Fahrenden bemerkten dies zu spät, was zu dem Unfall führte. Alle drei Fahrer sowie eine Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Zwei Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 19 000 Euro geschätzt.