Für den Umgang mit Kranken sensibilisieren

Mit ihrem Gang an die Öffentlichkeit wollen die beiden Frauen auch für den Umgang mit kranken Menschen sensibilisieren. Denn im Alltag werde man mitunter schief angesehen. „Ich bin schlecht zu Fuß, und wenn ich mich im Bus auf den Platz setze, der für mobilitätseingeschränkte Personen reserviert ist, kommen schon manchmal Kommentare“, schildert die 27-Jährige ihre Erfahrungen. Sie stellt klar: „Natürlich gibt es gute und schlechte Tage.“ An manchen Tagen sei sie gut zu Fuß. Dann wieder gebe es Phasen, an denen sie es nicht einmal vom Schlafzimmer ins Badezimmer schaffe. Auch mit den Medikamenten sei es so eine Sache, denn manche bekomme sie auch intravenös gespritzt. „Wenn dann die Einstichlöcher an den Armen zu sehen sind, bekommt man durchaus manchmal unpassende Kommentare.“