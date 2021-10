Lörrach Auftakt der Digitalisierungsoffensive

Die Finanzierung

Die voraussichtlichen Kosten werden zu 80 Prozent (336 000 Euro) aus dem Förderprogramm „Digitaler Schulpakt“ gedeckt. Das heißt: Die Stadt muss nur 84 000 Euro selbst bezahlen. Aber: „Für die Verbindung der Schulen untereinander sowie die Anbindung der Schulen an den Richtfunk der DHBW entstehen einmalige, nicht förderfähige Kosten und monatliche Gebühren für jeden Schulstandort“, so Oswald. Diese würden in Abstimmung mit den Schulleitungen aus den vorhandenen Mitteln der Multimedia-Schulbudgets bestritten. Perspektivisch würden wohl schon im Jahr 2022 die 2,95 Millionen Euro aus dem Digital-Pakt ausgegeben oder gebunden sein.

Die Fraktionen

Sämtliche Fraktionen würdigten die Arbeit von Christian Moser, IT-Koordinator für Schuldigitalisierung.

Für die Schulen sei dies ein großer Schritt nach vorn, sagte Margarete Kurfeß (Grüne). Sie lenkte den Blick aber sogleich auf die Zeit, wenn aus dem Digitalisierungs-Pakt keine Mittel mehr fließen werden. Dann gelte es mit Blick auf die Folgekosten (Wartung, Erneuerung etc.), über Parteigrenzen hinweg für eine gute kommunale Versorgung in Digitalisierungsfragen zu kämpfen. Die Kommune allein könne das nicht stemmen. Kurfeß: „Wir brauchen hierfür die Mittel von Bund und Land.“

Auch Ulrich Lusche (CDU) wies auf die Bedeutung einer verlässlichen Unterstützung durch Bund und Land hin. Im Gegensatz zu anderen Aufgabenbereichen müsse in der Digitalisierung in relativ kurzen Abständen investiert werden, um zeitgemäß arbeiten zu können. Dies bekräftigte Hubert Bernnat (SPD): Gerade das Thema „Digitalisierung“ sei ständigen Veränderungen und Weiterentwicklungen unterworfen. Dies bedeute im Übrigen auch, dass die Schulen selbst diese Aufgaben personell immer weniger bewältigen könnten – er verglich sie in diesem Zusammenhang mit einem mittelständischen Unternehmen mit 14 Standorten. Auch Bernnat wies entschieden auf die Notwendigkeit der finanziellen Unterstützung für die Kommunen hin.

Jörg Müller (Freie Wähler) gab zu bedenken, dass Digitalisierungsprozesse in der Regel auch Einsparpotenziale eröffneten. Es gelte, diese Potenziale genau auszuloten.