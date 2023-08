Lörrach Auftakt der literarischen Sommerkirche

In einem mit etwa 50 Gästen gut besuchten Gottesdienst der ersten „Sommerkirche mit Lieblingsbuch“ gab es Geschichten für Erwachsene in der Alten Feuerwache der Matthäusgemeinde, während etwa zehn Kinder zeitweise daneben in die Stadtkirche gingen. Pfarrerin Gudrun Mauvais stellte das Buch „Die Ewigkeit ist ein guter Ort“ von Tamar Noort vor: „Eine Geschichte über Himmel und Erde und das, was dazwischen ist.“