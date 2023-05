Lörrach Auftakt für neue Gestaltung der Unteren Wallbrunnstraße „gelungen“

Spontan in Ideensammlung

Die spontane Nutzung der bereitgestellten Möbel und auch die temporäre Begrünung inspirierten die Passanten unmittelbar und so wurde das Bedürfnis einer Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch diese Elemente der Stadtgestaltung auch gleich in die Ideensammlung eingebracht. So spielten bei den abgegebenen Ideen besonders die Begrünung, sowie das Thema Wasser neben der Forderung nach einer einvernehmlichen Lösung für den vorherrschenden motorisierten Verkehr eine besondere Rolle. Die Tanzangebote und die Einladung zur Nutzung der Bühne am Freitag sowie Samstag erfuhren laut Stadt eine sehr gute Resonanz. Die Pinnwand, der Stadtplan und der Postkasten im Mitmachkiosk waren mit Abschluss am Samstagabend mit einer Vielzahl von Rückmeldungen aus der Bürgerschaft versehen.