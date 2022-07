Lörrach Auftakt im Rosenfelspark bei „Stimmen“

Cimafunk bringt als afrokubanischer Rockstar eine Fülle an Rhythmen und Sounds zusammen, die mitreißen und so dem US-Genre Funk eine gehörige Prise Lateinamerika verleiht. Wenn sich Latin-Sounds mit Funk, Hip-Hop und Soul vermischen, bleibt kein Tanzbein ruhig. Schon 2019 wurde der damalige Newcomer vom Billboard-Magazin zu den zehn wichtigsten „Latin Artists to watch“ gekürt. Cimafunks zweites Album „El Alimento“ wurde im Oktober 2021 veröffentlicht und erhielt ebenso überwältigendes Lob. Der „Rolling Stone“ wählte es auf Platz 3 der besten spanischsprachigen und zweisprachigen Alben des Jahres 2021. In den Songs von Cimafunk geht es um Lebensfreude und den Spaß an Tanz und Ausgelassenheit. So weiß er mit seiner Band aus Havanna und der elektrisierenden Live-Show immer wieder das Publikum zu begeistern, schreiben die Veranstalter.