Lörrach: Aus der Not eine Tugend machen – Warum die Kirche ein Zelt aufbaut

Mit Veränderungen

Um 23 Uhr startet eine musikalisch-meditative Christmette in der Ottilienkirche in Tüllingen. Pfarrerin Mauvais, Kantor Herbert Deininger und das Duo Robbenwolf (Violine, Flöte) wirken mit. Die Christmette finde nicht mehr in der Johanneskirche statt, weil diese künftig ein Zentrum für Traumatherapie beherbergen solle, erklärte Mauvais.

Nur der Saal der Alten Feuerwache, wo während der Kirchensanierung normalerweise Gottesdienst gefeiert wird, wird nicht bespielt. Man überlasse den Saal gerne der Evangelischen Allianz, die dort Menschen, die an Heiligabend alleine sind, zur Feier „Weihnachten für alle“ einlädt, sagte der Kirchenälteste Bernd Rosin.

Das Friedenslicht

Bei allen Veranstaltungen wird das Friedenslicht weitergegeben. Um es mit nach Hause zu nehmen, können Besucher auch ein Glas oder eine Laterne mitbringen. Die Aktion „Friedenslicht“ geht auf eine Initiative des österreichischen Rundfunks ORF zurück: Jedes Jahr entzündet ein Kind aus Österreich das Licht in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem. Pfadfinder tragen es hinaus in die ganze Welt.