Lörrach Aus „Dislike Silence“ wird „Fireborn“

Tour als nächstes Ziel

Für dieses Jahr heißt es: so viele Konzerte wie möglich selbst organisieren und vielleicht die Möglichkeit auf eine Tour bekommen, sobald das Album am 16. Juni erschienen ist. Für die fernere Zukunft haben sie klare Visionen: Die Musik soll ihr Hauptberuf werden, sie wollen sich voll auf ihre Kunst fokussieren und hoffen, davon leben zu können. Mit großer Ernsthaftigkeit hat die Gruppe ihre Ziele vor Augen. Die Musiker peilen weitere Alben und eine Vollzeit-Tour, am besten international, an. Am meisten hoffen sie aber, in der jetzigen Bandkonstellation zu verbleiben und noch lange gemeinsam Freude an der Musik haben zu können.

Das Album „Reflections“ ist ab 16. Juni erhältlich, am selben Tag findet das Releasekonzert im Lörracher „Raven´s Cave“, Über der Wiese 1, statt. Einlass ist ab 19.30 Uhr, eine Abendkasse ist vorhanden. Der Vorverkauf findet statt in Lörrach beim Juwelier Schwarcz, Wallbrunnstraße 9, und in der Lotto-Annahmestelle Heinrichs V., Baslerstraße 18.