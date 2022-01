Lörrach Aus Geschichte lernen

Lörrach. In den vergangenen Jahren hat die Stadt Lörrach in Zusammenarbeit mit Lörracher Schulen um den Holocaust-Gedenktag am 27. Januar regelmäßig Zeitzeugen-Gespräche veranstaltet. Da es schwierig ist, noch Zeitzeugen zu finden und gleichzeitig in diesem Januar coronabedingt keine größeren, klassenübergreifenden Veranstaltungen möglich sind, werden andere Wege des Gedenkens immer wichtiger, teilt die Stadt mit.

Wie kann insbesondere der jüngeren Generationen vermittelt werden, welche Verbrechen im Nationalsozialismus auch in Lörrach geschehen sind? Wie können wir anhand unserer Geschichte die spezifischen Besonderheiten der Demokratiegeschichte und des verbrecherischen NS-Regimes aufzeigen und verdeutlichen, wozu Rassismus und Hetze im Extremfall führen können? Eine Möglichkeit, die Schicksale von Opfern des Nationalsozialismus zugänglich zu machen, sind sogenannte Motion Comics. Die Bildungsstätte „Lernort Kislau“, gelegen auf dem Areal des ehemaligen badischen Konzentrationslagers Kislau, bereitet in den animierten Bildergeschichten verbriefte, historische Ereignisse der badischen Landesgeschichte aus der Zeit von 1918 bis 1945 auf. Der Lernort hat zum Ziel, die Geschichte der Demokratie und der Diktatur in Baden zu vermitteln und darzustellen, warum man demokratiefeindlichen Tendenzen so früh wie möglich begegnen muss. Den Motion Comic zu Anna Denz hat die Stadt Lörrach im Rahmen der Erinnerungskultur finanziell und inhaltlich unterstützt. Die vierminütige Bildergeschichte ist unter www.loerrach.de/anna_denz abrufbar.