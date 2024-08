Lörrach: Außer dem Schatten wird auf dem Flohmarkt nichts vermisst

Unterhalb des indischen Restaurants „Ganges“ hatten Oxana und ihre zehnjährige Tochter Alisa ihre Verkaufsartikel ausgebreitet – vor allem Spielzeugfiguren und Kinderkleider. Oxana kommt ursprünglich aus Russland, ihre Tochter Alisa wurde hier geboren. Sie nahmen zum zweiten Mal am Flohmarkt in Lörrach teil, und Alisa war „mega-zufrieden“ mit dem Verkauf ihrer Artikel. Auch ihre Mutter war recht zufrieden, allerdings würden die Leute meist lediglich zwei Euro für die Sachen zahlen wollen, die Spielfiguren seien aber teilweise noch viel mehr wert und dann würde sie die Sachen lieber gar nicht als unter Wert verkaufen. Sonst sei sie aber gerne hier, die meisten Leute seien sehr freundlich und im Schatten ließe es sich aushalten.

Einen Stand unterhalb verkauften die libanesischen Schwestern Sarah, Büschra und Yasmin Hosen, T-Shirts, Pullover und andere Kleider. Sie seien extra aus Müllheim nach Lörrach gekommen, erzählt Yasmin, und wollten neben den Kleidern auch selbst gekochtes Essen auf dem Flohmarkt verkaufen, aber das wäre in Lörrach nicht erlaubt. Nun würden sie es nächste Woche auf dem Flohmarkt in Weil am Rhein versuchen. Zumindest an multikultureller Vielfalt mangelt es auf dem Lörracher Flohmarkt also nicht. Die Vielfalt an Flohmarktartikeln wird vielleicht auch wieder zunehmen, wenn die Ferienzeit vorbei ist und die Sonne etwas weniger heiß vom Himmel strahlt.