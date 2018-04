Lörrach Ausstellung „Bürger beteiligen!“

Lörrach. Oberbürgermeister Jörg Lutz eröffnet am 7. Mai um 18 Uhr die Ausstellung „Bürger beteiligen!“ im Rathaus. Aktueller Anlass ist das neue Partizipationskonzept für Planungs- und Entwicklungsprozesse der Stadt, das der Gemeinderat nach positiver Vorberatung im Hauptausschuss heute voraussichtlich verabschieden wird.

An der Ausstellung mitzuwirken und die Vielfalt der Beteiligungsmöglichkeiten aufzuzeigen, sind bürgerschaftlich engagierte Akteure der Stadtgesellschaft eingeladen. Die unter Federführung von Fachbereichsleiterin Susanne Baldus-Spingler konzipierte Ausstellung ist bis zum 18. Mai im Glasfoyer zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.

Wie funktioniert das neue Partizipationskonzept für Planungs- und Entwicklungsprozesse der Stadt Lörrach? Wer darf daran teilnehmen und wie fließen die Ideen der Bürgerschaft in komplexe Prozess ein? Welche Rolle spielen zukünftig die jungen Lörracher in den kommunalen Projekten? Und was ist eigentlich aus den Ergebnissen des Leitbilds der Bürgerschaft geworden? All diesen Fragen möchte sich die Ausstellung widmen.

Um die Vielfalt bürgerschaftlichen Engagements bestmöglich darstellen zu können, hat die Stadt auch Akteure und Vertreter der Projektgruppen des „Zukunftsforums Lörrach+“ und der Initiative „Dorfkern Tumringen“ eingeladen, ihre Ideen für die Stadtentwicklung an ausgewählten Beispielen vorzustellen. Gelungene städtische Beteiligungsprojekte in Vergangenheit und neu entstehende Beteiligungsformate, etwa durch den Seniorenbeirat initiiert, finden ebenfalls Eingang in „Bürger beteiligen!“ und geben Beispiele für Sichtweisen und Bedürfnisse bürgerschaftlichen Engagements.

„Bürgerbeteiligung hat Tradition in Lörrach. Durch den Leitbildprozess 2016 haben wir in der Stadtgesellschaft noch einmal einen Impuls zum Mitwirken geben können und freuen uns über die kreativen Anregungen aus der Bürgerschaft. Wir machen diese frischen Impulse sichtbar und regen damit zur Fortsetzung des Diskurses an“, erklärt Lutz die Idee.