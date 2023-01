Das größte grenzüberschreitende Kulturprojekt am Oberrhein in diesem Jahr ist die Ausstellungsreihe „Der Rhein“. Noch nie haben sich so viele Museen zusammengetan, um den Fluss aus so vielen Perspektiven zu beleuchten. 29 Ausstellungen sind bereits eröffnet, weitere neun folgen in den nächsten Wochen. Das Dreiländermuseum, das die Ausstellungsreihe koordiniert, hat die Daten der Partner für eine Zwischenbilanz ausgewertet.