Grenzach-Wyhlen (rom). Die Wetterlaunen haben am Samstag der ersten Freiluft-Kunstausstellung in der Wyhlener neuen Mitte einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nachdem sich die Künstlergruppe um Monika Lehnertz und Petra Hartmann am späten Vormittag gemeinsam beraten hatte, musste die Veranstaltung wegen Regen kurzfristig verschoben worden. Darauf wiesen rote Zettel am Hinweisschild zur Neuen Mitte hin, die die Besucher am Nachmittag in der Gartenstraße empfingen.