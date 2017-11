Lörrach Ausstellung: Gesichter der Flucht

Lörrach. Die Vernissage zur Ausstellung „Gesichter der Flucht“ findet am Sonntag, 5. November, ab 17 Uhr in Lörrach im Gemeindehaus der Evangelischen Friedensgemeinde, Bächlinweg 1, statt. Die Ausstellung gibt in Text, Bild und Ton einzelnen Menschen im Landkreis Lörrach ein Gesicht, die aktuell oder in der Vergangenheit (DDR oder im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg) geflohen sind. Sie leben unter uns und wurden extra für die Ausstellung von geflüchteten und deutschen Jugendlichen interviewt.

Die Vernissage wird musikalisch umrahmt durch Saman Mohammad Altahir aus Syrien, der singt und auf dem Saiteninstrument Saz spielt. Bei der Vernissage wirken unter anderem Bärbel Schäfer (Dekanin des Evangelischen Kirchenbezirks Markgräflerland), Michael Schmitt-Mittermeier (Diakonisches Werk Lörrach) und Elke Doerries (Freundeskreis Asyl Lörrach) mit. Daneben treten die jugendlichen Ausstellungsmacher sowie einzelne interviewte Personen auf. Die Ausstellung ist noch bis 30. November zu sehen. Die Ausstellung sowie das umfangreiche Begleitprogramm (www.gesichter-der-flucht.info) wird veranstaltet vom Netzwerk „Bunt steht Dir“ der Evangelischen Jugend Baden, der Bezirksjugend Markgräflerland und der Erwachsenenbildung.