Lörrach Ausstellung „Weltethos“ hat Menschen zueinander gebracht

Kooperation über Grenzen

Mit Freude und Zufriedenheit blickt der Arbeitskreis „Im Leben Glauben entdecken – im Glauben Leben finden“ auf das vergangene Vierteljahr zurück. „Zusammen mit zahlreichen Kooperationspartnern – über die Grenzen von Lörrach, über die Grenzen der Konfessionen, und über die Grenzen von Religionen hinweg – ist es gelungen, Menschen für das Thema Weltethos zu interessieren, Gedanken anzustoßen, Gespräche in Gang zu bringen, Lesungen und Musik zu genießen sowie Gottesdienste zu feiern“, so eine Mitteilung an die Medien. Weit über die Grenzen des Wiesentals hinaus hat das aufmerksame Beachtung gefunden.

Eine Lawine an Interesse

Roland Jakob-Roetne, der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats der Katholischen Kirchengemeinde, hat es in seinem Resümee zur Finissage so formuliert: „Mit der Idee, die Weltethos-Ausstellung hierher zu holen, hat unser kleiner Arbeitskreis eine Lawine an Interesse losgetreten. Die Begeisterung eigene Ideen einzubringen war immens. Überall gab es offene Türen und viel Entgegenkommen und Hilfsbereitschaft. Ich bin mir sicher, dass die Erfahrung dieses guten Miteinanders, das Erste ist, an was wir uns auch nach Jahren erinnern werden. Es ist gut, die erfahrene gute Gemeinschaft weiterhin zu pflegen und Begegnungen zu ermöglichen.“