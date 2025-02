Lörrach – Austausch vor Bundestagswahl: Julian Wiedmann betont besondere Verantwortung

Das Wort „Synagoge“ ist altgriechisch und bedeutet „Versammlung“. Seit 2008 gibt es die neue Synagoge in Lörrach. Die jüdische Gemeinde hatte aber schon seit 1797 einen Betraum in Lörrach. Auch heute ist sie religiöser Ort und sozialer Treffpunkt, an dem Gottesdienst und Gemeinschaft stattfinden. Sie steht, erklärte Landesrabbiner Flomenmann, Interessierten offen. Es ist aber eine vorherige Anmeldung nötig.

Besondere Verantwortung

Der regelmäßige Polizeischutz zeigt: Nicht erst seit dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 steht es mit der Sicherheit anders als bei anderen Gotteshäusern. Statistiken zeigen, dass bundesweit die Anzahl antisemitischer Straftaten zunimmt, heißt es in einer Medienmitteilung im Nachgang des Treffens. Für Julian Wiedmann ist demnach klar: „Für antisemitische Ansichten ist kein Platz. Das müssen alle Parteien und wir als Zivilgesellschaft deutlich machen. Wir alle tragen besondere Verantwortung für den Schutz von jüdischem Leben in Deutschland.“ Er forderte mehr Bildungsarbeit, um Verständnis zu schaffen, Geschichte im Blick zu behalten und Vorbehalte abzubauen.