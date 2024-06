Lörrach: Ausweichquartier – Günstigere Lösung als Kreisklinik gesucht

Unsere Empfehlung für Sie Lörrach Die Sanierungsplanung für das Rathaus wird konkret Mit dem Beschluss zur Sanierung des Rathauses ist die Verwaltung in die Projektplanung eingestiegen. Sie stellte nun im Ausschuss für Umwelt und Technik die nächsten Projektschritte und den drängenden Handlungsbedarf an der Fassade vor.

Noch mit Bedenken

Weil hier die Zeit dränge, werde schon jetzt außerhalb der Haushalts-Beratung die Stelle beantragt, erklärte Lutz. Wie berichtet, will die Verwaltung für das Projekt auch möglichst viel Fördermittel noch an Land ziehen.Margarete Kurfeß (Grüne) sorgt sich, ob eine gute Fachkraft zu bekommen ist. Thomas Vogel (FW) sah dies ähnlich. Und: „Ich habe Bedenken, dass einiges aus dem Ruder läuft.“ Hier setzt er auf einen Generalunternehmen – womit die Stadtspitze keineswegs liebäugelt. „Das ist die teuerste Lösung, die wir machen können“, unterstrich OB Jörg Lutz. Gleichzeitig unterstrich er nochmals, wie dringend notwendig eine Sanierung ist. Der vierte Aufzug laufe seit Monaten nicht mehr, für die Sicherheit der Fassade könne der Experte keine Verantwortung übernehmen. „Es gibt einen dringenden Handlungsbedarf.“ Das Rathaus müsse in der Stadt Priorität haben.