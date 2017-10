Lörrach Auszeichnung für intelligentes Fahrradschloss

18:03 Sorge um Wattenmeer wegen gestrandeten Frachters

Langeoog - Die schwierige Bergung eines im Sturm gestrandeten Frachters vor Langeoog bereitet Fischern und Umweltschützern Sorgen. Der Sturm "Herwart" hatte die "Glory Amsterdam" auf eine Sandbank getrieben. Schlepper sollten das Schiff ursprünglich am Abend befreien. Doch die Wassertiefe reichte selbst bei Hochwasser dafür nicht aus. Die "Glory Amsterdam" ist laut Havariekommando nicht beschädigt. Trotzdem fürchten Umweltschützer und Küstenfischer schlimme Folgen. In den Treibstofftanks des Schiffes befinden sich gut 1800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel.

17:03 Nach Sturm "Herwart": Bahn rollt wieder

Berlin - Nach dem großen Herbststurm "Herwart" rollt der Bahnverkehr auf den meisten Strecken in Deutschland wieder. Allerdings müssen sich die Fahrgäste noch auf Verspätungen einrichten, wie die Bahn mitteilte. Als letzte Hauptstrecke wurde am Nachmittag die Verbindung zwischen Berlin und Hamburg wieder freigegeben. Dort war zwischen Boizenburg und Hagenow in Mecklenburg ein Baum in eine Oberleitung gestürzt. Im Regionalverkehr im Osten und Norden waren am Montag noch einige Abschnitte gesperrt.

17:00 Jamaika-Unterhändler ziehen in großer Runde Zwischenbilanz

Berlin - Die Jamaika-Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen sind am Nachmittag in großer Runde zusammengekommen, um über die bisherigen Sondierungsergebnisse zu beraten. Vor allem bei den Themenblöcken Klimaschutz und Migration waren nach ersten Beratungen in der vergangenen Woche erhebliche Differenzen geblieben. Beide Themen sollen nun am Donnerstag erneut aufgerufen werden. Am Montag hatten Teilnehmerkreise von einem konstruktiven Verlauf der Beratungen in kleiner Runde über die Themen Bildung, Arbeit, Rente, Gesundheit und Pflege sowie Inneres und Recht berichtet.