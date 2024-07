Lörrach: Auszeichnungen bei der Feuerwehr

Ehrenmitglieder: Eine nicht alltägliche Ehrung erhielten dabei Dieter Brunner, Karl-Heinz Pramstaller und Hans-Frieder Uebelin (alle Abteilung Lörrach) sowie Bernd Löhler (Abteilung Brombach), Nach 50 aktiven Dienstjahren wurden sie durch Gemeinderatsbeschluss vom 27. Juni zu Ehrenmitgliedern der Feuerwehr Lörrach ernannt (wir berichteten). Oberbürgermeister Jörg Lutz überreichte ihnen die Ernennungsurkunde und gratulierte ganz herzlich. Durch ihren beispielhaften Einsatz hätten sie unzählige Menschen vor Schäden an Leib und Leben geschützt und so manches Haus vor den Flammen bewahrt.

Ehrungen: Nach langer Dienstzeit wurde Dirk Fuchs (Abteilung Brombach) nach 40 Jahren in der Feuerwehr vom Oberbürgermeister Jörg Lutz und Feuerwehrkommandant Michael Ortlieb in die Altersmannschaft verabschiedet. Ebenfalls aus dem aktiven Dienst scheidet Andreas Kaiser, stellvertretender Kommandant a.D., aus und wechselt in die Altersmannschaft.