Mit ihrem Hyundai stand eine 85 Jahre alte Frau am Dienstag gegen 15 Uhr an einer Ampel an der Kreuzung Hasenloch in Fahrtrichtung Rheinfelden. Plötzlich soll ein schwarzes Auto mit hoher Geschwindigkeit links an ihr vorbeigefahren sein. Dabei streifte er den vorderen linken Kotflügel des Hyundai. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 3000 Euro. Das schwarze Auto entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 / 176-0, bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher und dem schwarzen Wagen geben können, sich zu melden.