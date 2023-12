Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte am Freitag gegen 9 Uhr ein Suzuki-Motorrad in der Schulze-Delitzsch-Straße. Der unbekannte Fahrer sei zunächst ausgestiegen und habe das am Boden liegende Motorrad angeschaut. Dann aber fuhr er einfach weg, so die Polizei. Das Revier Lörrach, Telefon 07621/ 176-0, sucht weitere Zeugen.