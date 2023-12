Lörrach: Auto geht ab durch die Hecke

Mit einem Totalschaden endete am Dienstag gegen 14.30 Uhr der Einparkversuch eines 88-Jährigen. Der Autofahrer rutschte laut Polizei auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Robert-Bosch-Straße vom Brems- auf das Gaspedal. Sein Pkw fuhr zunächst durch eine Hecke, streifte dann eine Straßenlaterne und überrollte schließlich einen Stromkasten. Anschließend geriet der Pkw auf die Straße, überfuhr eine weitere Hecke sowie drei Pfosten und kam dann an einer Straßenlaterne zum Stehen.