Ein 18-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag gegen 12.35 Uhr beim Abbiegen von der Marie-Curie-Straße in die Clara-Immerwahr-Straße wohl das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselt. Der junge Mann beschleunigte zusehends und verlor die Kontrolle über den Wagen, so die Angaben des Polizeiberichts.