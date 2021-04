Es kommen zwei Örtlichkeiten in Betracht, an denen der betroffene Wagen geparkt war: am Mittwoch, 14. April, in der Spitalstraße oder am Freitag, 16. April, in der Nansenstraße.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Weil am Rhein unter Tel. 07621/ 9800-0, entgegen.