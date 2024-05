Rund 12 000 Euro Schaden

In der Kurve des Ausfädelungsstreifens war der Wagen von der Straße geraten und in einem Buschwerk zum Stillstand gekommen, nachdem dieser zwei Leitpfosten und eine Richtungstafel beschädigt hatte. Dabei entstand an dem Auto ein Totalschaden. Der Fahrer entfernte sich zu Fuß und konnte bislang nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden laut Polizei auf rund 12000 Euro verursacht.