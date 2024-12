Ein brennendes Auto wurde der Feuerwehr am Montag kurz nach Mitternacht in der Kreuzstraße mitgeteilt. Durch Anwohner konnte der Brand des am Fahrbahnrand geparkten Wagens rasch gelöscht werden. Die Feuerwehr führte noch Nachlöscharbeiten durch. Es wurde niemand verletzt. Der Wagen brannte im vorderen rechten Bereich. Aufgrund des Alters des Autos dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden eingetreten sein. Die Schadenshöhe wird laut Polizei auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter Tel. 07621 / 176-0 rund um die Uhr erreichbar. Der Wagen stand in der Kreuzstraße in Höhe der Hausnummer 44.