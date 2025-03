Der Polizei ist am Samstag, 29. März, um 20.30 Uhr über Notruf ein Autofahrer gemeldet worden, der eine auffällige Fahrweise zeige. Eine Anruferin nahm das Auto in Lörrach-Haagen wahr, wie die Polizei mitteilt. Der Fahrer fuhr von der Industriestraße aus über die Anschlussstelle Lörrach-Mitte auf die Autobahn 98 auf und dann in Richtung Lörrach-Ost. Mitgeteilt wurde, dass er Schwierigkeiten hatte, die Spur zu halten, teils auffällig langsam fuhr und spät reagierte.