Lörrach: Autohaus Stoll stellt Weichen für die Zukunft

Die stetig wachsende Komplexität, der Strukturwandel und die anhaltenden Umbrüche in der Automobilbranche brachten die Geschwister Stoll wie viele andere Autohändler dazu, sich offen die Frage zum richtigen Weg in die Zukunft zu stellen. Albrecht Wollensak, Vorstandsvorsitzender bei der Holdinggesellschaft Alphartis SE, freut sich auf die neuen Partner: „Mit diesen Betrieben, die bestens in unsere Wachstumsstrategie passen, erweitert sich das geschlossene Marktgebiet der Alphartis SE in Richtung Süden bis an die Grenzen unserer Nachbarländer. Für uns ist das ein wertvoller Zuwachs.“