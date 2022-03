Lörrach-Hamburg Autoreisezug ist wieder gefragt

Statt DB zwei Private

Nachdem die Bahn Ende Oktober 2016 ihr Angebot eingestellt hatte, ging der Betreiber Bahntouristikexpress (BTE) Mitte Dezember auf die Strecke, Mitte Mai 2017 folgte als Wettbewerber der „Urlaubs-Express“ vom Unternehmen „Train4you“ (T4U). Die Marktanteile beziffert die RDC-Sprecherin für 2020 auf 100 Prozent für RDC/BTE, da T4U pandemiebedingt nicht gefahren sei. „Wir haben 3000 Personen befördert.“ Für das zurückliegende Jahr habe der eigene Marktanteil 75 Prozent betragen, was eine Beförderung von 8500 Personen für RDC/BTE bedeutete.

T4U setzt auf „Rückgrat“

Train4you-Sprecher Christian Oeynhausen kündigt für dieses Jahr 28 Züge nach Hamburg an, womit hin und zurück dann 56 Strecken zurückgelegt werden – dieses Jahr in Eigenverantwortung, nachdem im Vorjahr die BTE-Züge mitgenutzt wurden. Im Jahr 2021 bildete der Autoreisezug für Train4you auch das Rückgrat des Personennachtzugs zwischen Basel und Binz (Ostseebad), insgesamt habe eine Auslastung von 80 Prozent vorgelegen. „Ein sehr gutes Ergebnis.“ Wirtschaftlich sei man trotz des späteren Saisonstarts und anderer Rahmenbedingungen einigermaßen durch die Pandemie gekommen. In diesem Jahr fährt der Autoreisezug als Solitär und nur in der Ferienzeit gemeinsam mit dem Nachtzug Basel-Binz.

Krieg und Corona

Aktuell bemerkt die RDC-Sprecherin „vereinzelt“ Nachfragen zu Stornierungsbedingungen, falls der Ukraine-Krieg sich weiter ausbreiten würde. Angesichts von Corona kennt sich das Unternehmen aber mit der Kommunikation zu solchen Themen aus. Denn das Jahr 2021 konnte erst später starten, womit das Ostergeschäft entfiel. Ansonsten lief es „durchgehend sehr gut“, teilweise seien ganze Abteile gebucht worden, um das komfortabele Reisen zu ermöglichen.

Am 6. Mai beginnt die Sommersaison für den Reisezug zwischen Lörrach und Hamburg. Sie dauert bis Ende September (T4U) beziehungsweise Mitte Oktober (BTE). Oeynhausen kalkuliert dabei „Nachholbedarfe“ ein, Lörrach-Hamburg sei dabei ein „Klassiker“, der gefragt und beliebt sei, Hamburg-Verona bilde für Train4you das „Flaggschiff“. Aber: „Lörrach ist eine ganz stabile Verbindung im Portfolio.“

Info

Die RDC Gruppe mit Sitz in Hamburg und Standorten in Niebüll, Nürnberg und Westerland/Sylt ist ein Tochterunternehmen der Railroad Development Corporation (RDC) mit Sitz in Pittsburgh/USA. In Deutschland ist die RDC Gruppe (www.rdc- deutschland.de) seit 2009 tätig. Sie betreibt aktuell den BTE Autoreisezug Hamburg-Lörrach, den Personennachtzug Alpen-Sylt Nachtexpress, den Autozug „Blauer Autozug Sylt“ und den Güterzug Schleswig-Holstein. Darüber hinaus bietet RDC Deutschland Personaldienstleistungen im Linien- und Sonderverkehr sowie Fahrzeugvermietung und Fahrzeugmanagement an.

Urlaubs-Express ist eine Marke der Train4you Vertriebs GmbH aus Köln. Das Unternehmen bietet seit dem Jahr 2017 Autoreisezüge und Nachtzüge im nationalen und internationalen Fernverkehr an. Mit 16 Verbindungen in 2022 ist der Urlaubs-Express laut eigenen Angaben „mit Abstand Deutschlands größter Autoreisezuganbieter“. Im Winter verkehren die Urlaubs-Express-Skizüge von diversen deutschen Bahnhöfen direkt nach Tirol und mit Anschlussverbindung ins Salzburger Land. Die Urlaubs-Express Nacht- und Autoreisezüge führen Schlaf- und Liegewagen. Auf allen Zügen gibt es zudem ein gastronomisches Angebot.