Lörrach Bad und Sauna an Weihnachten

Lörrach. Während der Weihnachtsfeiertage und rund um den Jahreswechsel gelten besondere Öffnungszeiten für das Hallenbad und die Sauna. Das Hallenbad bleibt am 24. und 25. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar geschlossen. Am Dienstag, 26. Dezember, und Samstag, 6. Januar, ist das Bad von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Sauna bleibt ebenfalls am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. Am 26. Dezember und 6. Januar ist die gemischte Sauna von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Darüber hinaus gelten die üblichen Öffnungszeiten. Als besonderer Service wird für die Frühschwimmer am 27., 28. und 29. Dezember sowie vom 2. bis 5. Januar die morgendliche Öffnungszeit bis 9 Uhr verlängert.