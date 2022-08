Lörrach Bäckerei Paul auch in Stetten

Lörrach (mcf). Die Bäckerei Paul eröffnet in der ehemaligen Marktbäckerei in Stetten eine neue Filiale. Gestartet werden soll nach den Sommerferien, wie Seniorchef Bernhard Paul auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. Die Bäcker-Familie hofft, damit mögliche Verluste am Stammsitz kompensieren zu können. Denn an der Palmstraße steht eine zweijährige Baustelle an. „Wir wissen nicht, was passiert, wenn die Straße gesperrt ist.“ So befürchtet der Senior-Chef ein Ausbleiben der Kundschaft, die bisher in großer Zahl mit dem Auto vorfährt.