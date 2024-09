Was ist mit dem Hallenbad?

Durch die anstehende Sanierung des Hallenbads seien zudem weitere wichtige Fragen zu beantworten: Welche Auswirkungen wird die Sanierung des Hallenbads auf die angespannte Personalsituation haben angesichts eventueller Kündigungen? Wie viel Personal wird benötigt, um die üblichen Öffnungszeiten des Parkschwimmbades in der Saison 2025 wieder zu etablieren? Gibt es Pläne zur Verschärfung der Badeordnung, zum Beispiel in Bezug auf die Badebekleidung? Wie häufig musste der Sicherheitsdienst in der Saison 2024 eingreifen? Was sind die Zukunftsstrategien, um Stammgäste, die weniger profitabel sind als Tagesgäste, nach den vergangenen, schwierigen Saisons wieder zurückzugewinnen? Wie sieht die Lösung für die Lörracher Schwimmvereine aus, die durch die Sanierung des Hallenbads massiv betroffen sind, so der Fragenkatalog der Genossen.

Ebenfalls auf der Tagesordnung der kommenden Sitzung steht das Thema Bühl III Energiezentrale.