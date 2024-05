Mehr Komfort für Fahrgäste am Hauptbahnhof Lörrach: Die Deutsche Bahn (DB) erneuert an der Station die Aufzüge von der Unterführung zu Gleis eins sowie zu den Gleisen zwei und drei. Fahrgäste profitieren damit künftig von einem verlässlicheren Betrieb der Anlagen, heißt es in einer Mitteilung der DB.