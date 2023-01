Flüchtlingsunterkunft geplant Proteste vor Kreistag in Mecklenburg-Vorpommern

Rund 700 Menschen haben am Donnerstagabend vor dem Kreistagssaal in Grevesmühlen gegen den Bau einer Flüchtlingsunterkunft demonstriert. Teilnehmer versuchten dabei gewaltsam in den Saal zu kommen.