Lörrach: Balzer: Aneignung als eine Grundlage für Kultur

Es geht um die sogenannte „Kulturelle Aneignung“, auch Kulturelle Appropriation genannt. Mit seinem Buch im Kleinformat, das die Thematik in vier Kapiteln behandelt, bemüht sich der Autor Jens Balzer um Verständigung in dieser hochkomplex gewordenen, polarisierenden öffentlichen Kontroverse. Seine These ist klar und eindeutig: Ohne Aneignung ist Kultur nicht denkbar.